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17.05.2020 - 11:03 | | AA

Son dakika haberi I Operasyon haberleri peş peşe geldi! Sayı 5'e yükseldi

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt'in Eruh-Gabar kırsalında düzenlenen hava harekatında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirildi. Öte yandan bir diğer son dakika haberi ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Son dakika haberinde Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı son dakika gelen bilgilerle 5'e yükselmiş oldu.

Son dakika haberi I Operasyon haberleri peş peşe geldi! Sayı 5'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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