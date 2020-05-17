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17.05.2020 - 11:16 |

Son dakika haberi I SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca Twitter'dan uyardÄ±: SakÄ±n bunu ihmal etmeyin!

Son dakika gelen habere gÃ¶re; 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlar iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kma izni saat 12.00 itibarÄ±yla baÅŸladÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca sosyal medya hesabÄ±ndan bugÃ¼n saat 12.00-18.00 arasÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kacak olan 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlar iÃ§in uyarÄ±larda bulundu. SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± saat 18.00'de sona erecek.

Son dakika haberi I SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca Twitter'dan uyardÄ±: SakÄ±n bunu ihmal etmeyin!

Son dakika I Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verdi;

KoronavirÃ¼se karÅŸÄ± baÅŸarÄ±mÄ±zda, 65 YAÅž ÃœSTÃœ OLARAK, evde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼nlerin rolÃ¼ bÃ¼yÃ¼k. Ã‡Ä±kÄ±p, biraz soluklanmak hakkÄ±nÄ±z. BugÃ¼n saat 12.00-18.00 arasÄ± sokaklar sizin. Kendinizi korumak iÃ§in MASKE takmayÄ± sakÄ±n ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralÄ±na mutlaka uyun.

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Son dakika haberi I SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca Twitterdan uyardÄ±: SakÄ±n bunu ihmal etmeyin

Ölümüne serinliÄŸe polis engeliAdana'da yasak olmasÄ±na raÄŸmen sulama kanalÄ±nda serinlemek isteyen gençlerden bazÄ±larÄ± kÄ±yafetlerini dahi giymeden kaçtÄ±, kalanlar ise polisten özür diledi.
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