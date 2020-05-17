Son dakika haberi I SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca Twitter'dan uyardÄ±: SakÄ±n bunu ihmal etmeyin!

Son dakika I Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verdi;

KoronavirÃ¼se karÅŸÄ± baÅŸarÄ±mÄ±zda, 65 YAÅž ÃœSTÃœ OLARAK, evde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼nlerin rolÃ¼ bÃ¼yÃ¼k. Ã‡Ä±kÄ±p, biraz soluklanmak hakkÄ±nÄ±z. BugÃ¼n saat 12.00-18.00 arasÄ± sokaklar sizin. Kendinizi korumak iÃ§in MASKE takmayÄ± sakÄ±n ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralÄ±na mutlaka uyun.

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