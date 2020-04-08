Son dakika haberi: İmamoğlu'nu tehdit eden kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart'ta İmamoğlu'nun mail adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili savcılık talimatıyla yaptığı ilk çalışmalarda maillerin Ankara'da bulunan bir adresten gönderildiğini tespit etti.



İlk tespitin ardından adresin T.G. isimli şahısa olduğunu belirleyen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, adrese bugün düzenledikleri operasyonla T.G.isimli şüpheli şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Dijital malzemelerine ve cep telefonuna incelenmek üzere el konan T.G. nin götürüldüğü Ankara Emniyetindeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.