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07.02.2020 - 18:38 |

Son dakika haberi... İstanbul'da trafik durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı...

Son dakika haberine göre akşam saatlerine doğru İstanbul'da başlayan kar yağışla beraber trafik yoğunluğu artmaya başladı Haftanın son gününde İBB trafik haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. İşte İstanbul'da son trafik durumu ile ilgili ayrıntılar...

Son dakika haberi... İstanbul'da trafik durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı...

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul'da cuma trafiğine yağmur ve karla karışık yağmur da eklenince yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 19.07 sıralarında yoğunluk yüzde 72 seviyesine ulaştı.

Son dakika haberi... İstanbulda trafik durumu Trafik yoğunluğu yüzde 76ya ulaştı...



Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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