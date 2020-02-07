Son dakika haberi... İstanbul'da trafik durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı...

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul'da cuma trafiğine yağmur ve karla karışık yağmur da eklenince yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 19.07 sıralarında yoğunluk yüzde 72 seviyesine ulaştı.









