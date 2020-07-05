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05.07.2020 - 19:41 |

Son dakika haberi: İşte alarm veren 7 şehir! Bakan Koca'dan kritik corona virüs uyarısı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu. Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu. Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illeri sayarak uyarıda bulundu.

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.

Son dakika haberi: İşte alarm veren 7 şehir Bakan Kocadan kritik corona virüs uyarısı

Son dakika haberi: İşte alarm veren 7 şehir Bakan Kocadan kritik corona virüs uyarısı

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (5 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.
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