05.07.2020 - 19:41 |
Son dakika haberi: İşte alarm veren 7 şehir! Bakan Koca'dan kritik corona virüs uyarısı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu. Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu. Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illeri sayarak uyarıda bulundu.
Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:
Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (5 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.