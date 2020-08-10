Son dakika haberi: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer daha sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.