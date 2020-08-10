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10.08.2020 - 18:29 | | DHA / AA

Son dakika haberi: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Gaziemir Yeniköy Görece köyü Mevkiinde saat 15:34’da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer daha sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de Menderes'te çıkan orman yangını kontrol alındıİzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda yangın çıktı.Tarım ve Orman Bakanlığı: 15:34’da çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.
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