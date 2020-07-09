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09.07.2020 - 00:06 | | AA

Son dakika haberi... Malatya'da peş peşe korkutan depremler

Gelen son dakika haberine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01:39'da ise 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

MALATYA VALİSİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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