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28.02.2020 - 23:56 |

Son dakika haber | Manisa'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Son dakika haberine göre; AFAD, Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika haber | Manisa'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD, saat 23.47'de meydana gelen depremin 7.06 km olduğunu açıkladı. Manisa'da akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından 07:24'de bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.3 olarak açıklanırken depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. 

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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