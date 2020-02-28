Son dakika haber | Manisa'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD, saat 23.47'de meydana gelen depremin 7.06 km olduğunu açıkladı. Manisa'da akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından 07:24'de bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.3 olarak açıklanırken depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.