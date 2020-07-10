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10.07.2020 - 23:46 | | AA

Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde cumartesi öğleyin yerel kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu’nun doğusunda cumartesi görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle itibarıyla Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzurum'un cumartesi günü saatlik hava durumu

Son dakika haberi: Meteorolojiden 4 il için sağanak yağış uyarısı

Kars

Son dakika haberi: Meteorolojiden 4 il için sağanak yağış uyarısı

Ardahan

Son dakika haberi: Meteorolojiden 4 il için sağanak yağış uyarısı

 

Ağrı

Son dakika haberi: Meteorolojiden 4 il için sağanak yağış uyarısı

KARS SELE TESLİM OLMUŞTU

Kars’ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Sel, meyve bahçelerine ve ekili arazilere zarar verdi.

Kağızman ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle Bayam ve Çayarası köyünde sele neden oldu. Meyve bahçeleri ve ekili araziler selden olumsuz etkilenirken bazı evleri de su bastı. Kağızman Kaymakamlığı ve Özel İdare ekiplerinin yanı sıra karayolları ekipleri sel nedeniyle kapalı olan yollarda çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Meteorolojiden 4 il için sağanak yağış uyarısı

 

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