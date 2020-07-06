06.07.2020 - 00:02 |
Son dakika haberi: Öğrenciler dikkat! ödemeler başladı
Son dakika haberine göre, Bakan Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını, ödemelerin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu
Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayıÇankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.