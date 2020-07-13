13.07.2020 - 21:34 | | DHA
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan 'iğneli uyarı'
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim" dedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. İğneli uyarı" ifadelerini kullandı.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. [İğneli Uyarı]— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2020