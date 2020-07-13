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13.07.2020 - 21:34 | | DHA

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan 'iğneli uyarı'

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim" dedi.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan 'iğneli uyarı'

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. İğneli uyarı" ifadelerini kullandı. 

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