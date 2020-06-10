Son dakika haberi... Tatilde bizi neler bekliyor? Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başları...



İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi.



Tabi sizin hazır olmanız yetmiyor. Karşı tarafın da buna ikna olması gerekiyor. Şu an için iç turizmi hareketlendirdik.

Ayın 15'inden sonra hızlanmaya devam edecek tesisler. Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum.



Sertifika alırken sürekli denetleniyorsunuz. Normalde denetimciler randevu geliyor. Bir de hayalet denetimciler var. Müşteri gibi gelip denetliyorlar.



Personel pandemi eğitimi bir bir eğitim var. Orada online bir eğitim alıyorlar. Tesis belgeyi kaybetmemek için çok daha ciddiye alıyorlar. Bu belge kalıcı değil eğer tedbirleri gevşetirseniz, belgeyi kaybedersiniz.



AB ülkeleri kendi kaynaklarını kendi içinde tüketmek istiyor. Almanya’nın bu kararı Türkiye’ye özgü değil. Ben Avrupa’yı iç hat gibi görürüm sonra diğer ülkelerle açarım diye düşünüyor.



(Turizmde sertifikasyon ) Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye.



Türkiye hala görüşmelere devam ediyor ve görüşmelere devam ediyoruz. Almanya kapıları tamamen kapalı değil. Trafik başladı aslında, sadece önermiyor.



Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak.



Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.



AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI



Bu hukuki bir süreç. Biz Danıştay'dan gelecek kararı bekliyoruz. Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz."