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28.02.2020 - 02:53 | | DHA

Son dakika haberi... Tuzla'da iki gemi çarpıştı! Batma tehlikesi var

Tuzla açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Son dakika haberi... Tuzla'da iki gemi çarpıştı! Batma tehlikesi var
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı
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Olay,  dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.   

13 PERSONEL KURTARILDI

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle  su alan 2 gemide bulunan  13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun  iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

Son dakika haberi... Tuzlada iki gemi çarpıştı Batma tehlikesi var

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