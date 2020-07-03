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03.07.2020 - 14:13 | | AA,DHA,İHA

Son dakika haberleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında şiddetli patlama! Bakan Koca acı haberi verdi

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gitti. Havai fişek patlamasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 74 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Son dakika... Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Bölgeden ilk görüntüler
Son dakika... Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Bölgeden ilk görüntüler
Son dakika... Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Bölgeden ilk görüntüler
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAKAN KOCA ACI HABERİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havai fişek patlamasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Patlamada 74 kişinin yaralandığı duyuruldu. Bakan Koca, 'Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız var' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamanın ardından flaş açıklamalar

BAKAN GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim. Dualarımız, kalbimiz Sakarya'da' dedi.

AFAD'DAN RADYASYON İDDİALARINA YANIT

Radyasyon iddiaları üzerine AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır.Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir' denildi.

Son dakika haberleri: Sakaryada havai fişek fabrikasında şiddetli patlama Bakan Koca acı haberi verdi

Patlamada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya-Hendek'te meydana gelen havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından bölgeye 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz gönderdiklerini bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya'ya büyük geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli CNN Türk'te patlamaya ilişkin son dakika bilgileri paylaştı. Yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin yolda olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bilgi olmadığını söyledi. 110 ton kadar mühimmatın olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, 'Yağış beklediğimiz için bir endişe yok' dedi.

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KIZILAY BAŞKANI KINIK'TAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA UYARI

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık açıklamasında, 'Sakarya Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz' ifadelerine yer verdi.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI: PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Devletin bütün birimleri burada. Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz." dedi.

Yüce, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre illerden yardım istediklerini söyledi.

Patlamalar ve yangının devam ettiğini belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Ekipler burada, biz buradayız. Yaralı sayısıyla ilgili kamuoyunu yanıltmak istemiyorum ama yaralılarımız var. Sayıları konusunda daha sonra detaylı bilgi veririz. Hele yatıştıralım, soğutma işlemleri bitsin, yangını söndürelim, yaralılarımızın sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkar inşallah. İçişleri ve çalışma bakanlarımızın bölgeye intikal edeceği bilgisini aldık. Devletin bütün birimleri burada.

Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz. Hala patlamalar devam ediyor. İnşallah bu patlamalar bir an evvel son haline gelir ve sonuçlar hakkında daha teknik bilgileri aktarmaya çalışırız."

 

Son dakika haberleri: Sakaryada havai fişek fabrikasında şiddetli patlama Bakan Koca acı haberi verdi

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN PATLAMA AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Çelik açıklamasında, 'Dualarımız canlarımızla... Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun.Tüm dualar ve gayretler onlar için...' dedi.

Son dakika haberleri: Sakaryada havai fişek fabrikasında şiddetli patlama Bakan Koca acı haberi verdi

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir' denildi.

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Havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"BOMBA DÜŞMÜŞ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düşmüş sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.

Son dakika haberleri: Sakaryada havai fişek fabrikasında şiddetli patlama Bakan Koca acı haberi verdi

"SARSINTILAR OLDU"

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan AA muhabiri Uğur Subaşı yaptığı açıklamada, 'Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama oldu. Çevre illerden ses duyuldu. Vatandaşlar tedirgin oldu, anlaşılamadı ilk anda. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evlerde, iş yerlerinde sarsıntılar oldu. Vatandaşların bazıları sokağa çıktı' dedi.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİ İNSANLAR'

CNN Türk'te açıklama yapan görgü tanığı Adalet Altunsoy, İlk başta ne olduğunu biz de anlamadık. Evimizin camları kırıldı. 200-300 metre civarında yakın fabrikaya. Yerleşim birimlerinin olduğu bir yer. Deprem oluyor zannetti insanlar, yakınlarımızı aradık. Alev görmüyorum, duman görüyorum sadece. Orta ölçekli bir fabrika diyebiliriz. Deponun patladığı yönünde bir bilgi var' dedi.

Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı!Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis ekipleri kurtardı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, yaklaşık yarım saat zilini çaldıkları kapı açılmayınca, savcılık talimatıyla çilingir çağırdı. Kapının çilingir tarafından açılması üzerine eve giren polis ekipleri, kendilerine direnen koca M.H.K.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.
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