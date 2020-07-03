Son dakika! Kızılay’dan patlamayla ilgili kimyasal gaz uyarısı: Sakın solumayın!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Hendek'te patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE RADYASYON YAYILDIĞI İDDİALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir." açıklamalarında bulundu.

Bölgeye, Sakarya AFAD’dan 29 personel ve 7 araç, Sağlık Bakanlığı’ndan 64 ambulans, 9 UMKE, 2 helikopter ambulans ile İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İhtiyaç durumunda görev almak üzere Bursa, Kocaeli, Düzce, İstanbul ve Bolu AFAD ekipleri teyakkuz halindedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir." açıklamalarında bulundu.