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26.01.2021 - 18:06 | | DHA

Son dakika haberleri: Sakarya'dan sonra bir patlama sesi de Eskişehir'de duyuldu! İlk açıklama...

Gelen son dakika haberine göre; Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. Hendek'in tamamında duyulduğu belirtilen sesin nedeni araştırılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan Sakarya'da duyulan patlama sesinin ardından Eskişehir'de de patlama sesi duyuldu. Olayla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin birçok bölgesinden duyulan yüksek sese ilişkin açıklama yaptı.

Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu.

Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: Sakaryadan sonra bir patlama sesi de Eskişehirde duyuldu İlk açıklama...

BİR PATLAMA SESİ DE ESKİŞEHİR'DE

Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesinin ardından Eskişehir'de de patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Konuyla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir' denildi.

Son dakika haberleri: Sakaryadan sonra bir patlama sesi de Eskişehirde duyuldu İlk açıklama...

VALİ KALDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin birçok bölgesinden duyulan yüksek sese ilişkin, il genelinde yapılan taramada, herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığının ilgili birimlerce tespit edildiğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'da patlama olduğu yönünde ihbarlar geldiğini ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirterek, "İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

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