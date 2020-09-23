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23.09.2020 - 14:12 | | DHA

Son dakika... Halil Sezai soruşturmasında flaş! Avukatlarından tutukluluğa itiraz

İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Son dakika... Halil Sezai soruşturmasında flaş! Avukatlarından tutukluluğa itiraz

Tuzla'da geçtiğimiz hafta komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler. Mahkemenin, avukatların dilekçesini inceledikten sonra tutukluluğun devamı ya da şüphelinin tahliyesine karar vermesi bekleniyor.

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