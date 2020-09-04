Son dakika: Halit’i öldürenlerin cezası belli oldu! Mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, karar çıktı. Mahkeme, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı maktül Halit Ayar'ı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanık hakkında "Birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma" suçundan da ayrı ayrı toplam 29 yıl 3'ar ay hapis cezası verildi.

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin davanın bugün karar duruşması görüldü. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Maktül Halit Ayar'ın annesi Hanife ve babası Mehmet Ayar da duruşma salonunda hazır bulundu.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Söz verilen şikayetçi anne Hanife Ayar, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Şikayetim devam etmekte. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak inşaallah. Öyle temenni ediyorum" dedi. Baba Mehmet Ayar da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

SON SAVUNMALARINDA "PİŞMAN" OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Duruşmada son savunmasını yapan sanıklardan Emra Yaşar "Kimseden para istemedim. Sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Niyetim sadece ayırmaktı. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim" dedi. Sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Sanık Erhan Kurdal son sözünde, aileden özür diledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

İKİ SANIĞA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti kararında, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı, maktül Halit Ayar'a yönelik nitelikli öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, verilen cezanın ıslah edici etkisini göz önüne alarak cezalarında indirim yapmadı.

YAĞMA SUÇUNDAN DA İKİ SANIĞA AYRI AYRI TOPLAM 29 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, her iki sanığa ayrıca maktül Halit Ayar ve şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "Birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 9'ar ay hapis olmak üzere toplam 29 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Heyet, sanık Erhan Kurdal hakkında şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "Nitelikli adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da bu suçların yağma suçunun cebir unsurunu oluşturduğu gerekçesiyle ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti. Duruşma sonunda anne Hanife Ayar, "Daha dışarı çıkmaları yok değil mi" diyerek gözyaşı döktü. (DHA)