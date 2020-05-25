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25.05.2020 - 16:30 | | DHA

Son dakika! Hamile kadını tekmeleyen muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

Gelen son dakika haberine göre; Kütahya’da hamile genç kadını tekmediği iddia edilen muhtar M.Y. ile mahalle halkı arasında kavga çıktı. Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken, alkollü olduğu belirlenen muhtar M.Y., hastanede güvenlik güçlerine saldırdı.

Son dakika! Hamile kadını tekmeleyen muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

Olay, saat 23.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı M.Y., tartıştığı hamile T.Ş.'yi tekmeledi. Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar M.Y. arasında arbede çıktı.

Muhtar, iddiaya göre kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis sokağa çıkan yaklaşık 70 kişiyi biber gazi kullanarak dağıtıp, evlerine gönderdi.

POLİSLERE DE SALDIRDI

Muhtar M.Y., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yapılan kontrolde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar M.Y., olayla ilgili kendisinden bilgi almak isteyen polislere hakaret ederek saldırdı.

Gözaltına alınan M.Y., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika Hamile kadını tekmeleyen muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

Son dakika Hamile kadını tekmeleyen muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

Son dakika Hamile kadını tekmeleyen muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

Son dakika Hamile kadını tekmeleyen muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

Son dakika Hamile kadını tekmeleyen muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

 

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