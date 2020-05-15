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15.05.2020 - 10:59 | | AA

Son dakika! Hanımağa lakaplı Günniz Akkuş'a 'Hijyen' operasyonu!

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 8 ilde, organize suç örgütü elebaşları haklarında sosyal medya üzerinden videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunan 13 kişiden 10'u gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan geçilen bilgilere göre gözaltına alınan şüphelilere düzenlenen operasyonunun adı HİJYEN! İşte detaylar...

FERİT ZENGİN / İstanbul

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul polisince yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile lakabı Hanımağa olan Güniz Akkuş ve Ali Y. olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 25 mermi, 2 kelepçe ve 1 telsiz ele geçirildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine getirilen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 zanlının gözaltına alındıkları illerde işlem görecekleri öğrenildi.

Son dakika Hanımağa lakaplı Günniz Akkuşa Hijyen operasyonu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: HİJYEN OPERASYONU!

Açıklama şöyle: 

Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  (KOM) Başkanlığından, 8 ilde eş zamanlı operasyon...

”Hijyen” adı verilen operasyon, son dönemde  özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan şahıslarla yönelik  gerçekleştirildi

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan, toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şahıslarla ilgili olarak; KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 8 farklı ilde 13 hedef şahsa yönelik 15.05.2020 tarihinde HİJYEN kodlu eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;

1. G.A. (İstanbul - Mersin) - 1 Adet Tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek, 1 adet POLİS ibareli Basın Kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan

2. C.Ç. (İstanbul) - 1 Adet Tabanca, 3 adet şarjör, 25 adet fişek, 1 adet kelepçe

3. Z. Ç. (İstanbul) - 2 adet bıçak

4. A. Y. (İstanbul)

5. A. C. (Mersin) – 1 adet tabanca, 17 adet fişek

6. A.Ö. (Adıyaman) – 1 adet tabanca, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç, 57 adet fişek, 3 adet şarjör, tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke,

7. B.İ. (Bursa) – 1 Adet Tabanca, 11 adet fişek

8. E. Ş. (Antalya)

9. N. K. (Ankara)

10. F. D. (Sakarya)İsimli şahıslar yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda toplam  4 Adet Tabanca, 7 adet şarjör, 124 adet fişek, 1 adet POLİS ibareli Basın Kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca suç unsuru içerebileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

İstanbul merkezli 8 ilde organize suç örgütlerine operasyonGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 8 ilde, organize suç örgütü elebaşları haklarında sosyal medya üzerinden videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunan 13 kişiden 10'u gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan geçilen bilgilere göre gözaltına alınan şüphelilere düzenlenen operasyonunun adı HİJYEN! İşte detaylar...
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