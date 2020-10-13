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13.10.2020 - 16:07 | | AA-İHA

Son dakika... Hatay'da orman yangınında 2 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre; Hatay'da Belen Arsuz ve iskenderun ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Son dakika... Hatay'da orman yangınında 2 tutuklama

Hatay’da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K. ve H.D. adlı 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı savcı tarafından sorgulandı. Savcı, şahısları tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı da tutuklandı.

Sağlık Bakanı Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.
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