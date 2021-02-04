Son dakika hava durumu! Peş peşe uyarılar: Çığ, kar, yağmur!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yapılan son dakika tahminlere göre yurdun doğu kesimleri için yağmur, kar ve çığ düşmesine karşı uyarılar yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte güncel hava durumu...

4 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 16°C

Parçalı ve az bulutlu

IRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde Samsun ve Ordu kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyi ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, diğer yağış alan yerlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah (Cuma) ilk saatlerde kuzeybatıdan 4 ila 6; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, ilk saatlerde Güney Ege’nin güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.