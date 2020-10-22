22.10.2020 - 17:18 | | DHA
Son dakika... HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına öğle saatlerinde polis ekiplerinin başlattığı arama sürüyor. Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı. Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekiplerince HDP il ve ilçe binasında arama yapıldı
Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi. Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp, cep telefonlarına da el koydu.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
Emniyet müdürü talimat verdi, kapkaççı yarım saatte yakalandıKahramanmaraş'ta Salih G. (35), bankta oturan D.K.'nin (35) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp, kaçtı. Kadının peşinden koştuğu ama ulaşamadığı Salih G., İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun "Bu şahıs mutlaka yakalanacak. O bölgeden çıkamayacak" talimatıyla yaklaşık yarım saatte polisler ekiplerince yakalandı.