MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... HDP'nin görevden uzaklaştırılan başkanına hapis
ABONE OL
24.06.2020 - 15:33 | | AA

Son dakika... HDP'nin görevden uzaklaştırılan başkanına hapis

Son dakika haberi... Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a Malatya'da görülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Son dakika... HDP'nin görevden uzaklaştırılan başkanına hapis

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a Malatya'da görülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Zırığ'ın da bulunduğu tutuksuz yargılanan 79 sanık katılmadı. Duruşmada, sanıkların avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan 15'i için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da aralarında bulunduğu 64 sanık için ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Söz alan sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı.

Heyet, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Aralarında eski belediye başkanları, siyasi parti üyeleri ve meclis üyelerinin de bulunduğu 67 sanık ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Heyet 11 sanığın ise beraatine karar verdi.

Ceza verilen tüm sanıkların ayrıca yurt dışı çıkış yasaklarının da devamına hükmedildi.

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, "KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü" gerekçesiyle yargılanıyordu.

Bakan Varank paylaştı! SARB-83 testleri geçti...Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti" notunu düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya bugün... Akın ettiler!

Antalya bugün... Akın ettiler!

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

2020 YKS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? YKS sınavı saat kaçta başlayacak sona/erecek?

2020 YKS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? YKS sınavı saat kaçta başlayacak sona/erecek?

Sıradaki Haber