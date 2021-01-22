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22.01.2021 - 15:49 | | AA

Son dakika! HSK'da FETÖ operasyonu! İhraç edildiler

Gelen bir son dakika haberine göre; HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi

Son dakika! HSK'da FETÖ operasyonu! İhraç edildiler

HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti saptanan hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak, 9 hakim ve savcının savunmalarının alınarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri gereği meslekten çıkarılmasına karar verildi.

Haklarındaki delillere göre savunmaları istenen 4 hakim ve savcının ise 2802 sayılı yasa uyarınca haklarında kesin karar verilinceye kadar meslekten uzaklaştırılmaları kararlaştırıldı.

Daha önceki Genel Kurulda, KHK hükümleri gereği meslekten çıkarılan hakim ve savcılarla ilgili yeniden inceleme talepleri sonuçlandırılmış, 22 hakim ve savcının talebi reddedilerek ihraç kararları kesinleştirilmişti.

Yeni ihraç edilen 9 kişi ve yeniden inceleme talebi reddedilen 22 hakim ve savcı ile ilgili karar, yasa gereği yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi.

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