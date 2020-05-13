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13.05.2020 - 11:28 |

Son dakika haberleri I 14 yaş altı 40 gün sonra sokağa çıktı

Son dakika gelen bilgilere göre; 14 yaş altındakiler 11.00-15.00 arasında dışarıya çıkabiliyorlar.

Son dakika haberleri I 14 yaş altı 40 gün sonra sokağa çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde, uzun bir sürenin ardından bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek çocuk ve gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız."

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