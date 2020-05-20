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20.05.2020 - 15:35 | | DHA

Son dakika I AK Parti Milletvekili Ümraniye'de kazada yaralandı

Son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Bursa milletvekili Atilla Ödünç yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ödünç'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Son dakika I AK Parti Milletvekili Ümraniye'de kazada yaralandı
AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç kaza geçirdi
AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç kaza geçirdi
AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç kaza geçirdi
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Kaza saat 13.00 sıralarında TEM otoyolu Ümraniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç’ün kullandığı 06 ATL 016 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Hakkı Ocak’ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ödünç, başından ve kolundan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza çevresine dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralanan Atilla Ödünç'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Başından ve kolundan yaralanan Ödünç tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Hakkı Ocak “Seyir halinde ilerliyordum arkadan geldi çarptı. Durumu iyiydi hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

Milletvekili Ödünç'ün kullandığı araç, çarpmanın etkisiyile hurdaya döndü. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.Polis ekiplerinin çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

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