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25.05.2020 - 16:02 | | DHA

Son dakika I Antalya'da orman yangını

Son dakika haberine göre; Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Ekipler, dağlık bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika I Antalya'da orman yangını

Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi ile Finike'ye bağlı Dağbağ Mahallesi arasında kalan kızılçam ormanında öğle saatlerinde yangın çıktı. 3 arazözle müdahale edilerek söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Bu sırada Demre'ye bağlı Çağman ve Belören mahalleleriyle Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi arasında kalan dağlık bölgedeki kızılçam ve makilik alanda yeni yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ile Kaş ve çevre orman işletme müdürlükleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 arazözle müdahaleye başlandı. Yangın bölgesinin dağlık ve ulaşımın olmaması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

 

Tekirdağ'da aşırı güç kullanan polisler açığa alındıTekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine direnenlere copla müdahale ederek aşırı güç kullandığı iddia edilen polislere görevden el çektirildi. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, grubun polis ekiplerine hakaretlerde bulunduğunu bir kişinin üzerinde sustalı bıçak bulunduğu belirtilerek, "Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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