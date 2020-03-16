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16.03.2020 - 13:08 | | AA

Son dakika I Bakan açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Gül, corona virüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.

Son dakika I Bakan açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

Bilim Kurulumuzun almış oldukları tüm kararlar titizlikle yerine getirilmektedir.

60 yaş ve üzeri için izin müessesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir. Avukatlar acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapacak. Cezaevlerinde şu ana kadar virüs vakasına rastlanmadı.

Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden duyurulacak.

Avukatlar acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapacak.

Cezaevlerinde şu ana kadar corona virüs vakasına rastlanmamıştır.

(Sahte corona virüs belgesi) 

Sosyal medyada dolaşan belgeyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız gereğini yapmaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır.

Duruşmalar büyük çoğunlukta ertelenmiştir.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00'da başlayan toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de katıldı.

 

 

 

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, sosyal medyada yayılan sahte belgeleri ve koronavirüsün hangi yüzeylerde ne kadar yaşayabildiğini 5 Dakika'da anlattı.
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