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21.05.2020 - 10:35 |

Son dakika I HES kodu kullanıma açıldı... HES kodu nasıl alınır?

Son dakika haberine göre; Seyahat izni için kullanılacak kod "Hayat Eve Sığar" uygulamasından temin edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamasında, Hayat Eve Sığar (HES kodu) uygulamasına ilişkin, "Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek." demişti.

Son dakika I HES kodu kullanıma açıldı... HES kodu nasıl alınır?

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde, video konferansla gerçekleşen Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasından bahsettiğini anımsatan Koca, mobil uygulamanın kullanıcı sayısının 10 milyonu aştığını, uygulamanın evden çıkıldığında vatandaşlara rehber olacağını söylemişti.

Bulunulan ortamda veya gitmek istenilen yerin ne ölçüde risk taşıdığının görülüp, anında tedbir alınabilineceğini aktaran Koca, "Uygulamanın çok önemli diğer bir fonksiyonu da şudur; bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek." diye konuşmuştu.

Uygulamanın uçağa binerken, serbest giriş kartı olacağını dile getiren Koca, hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahatlerde kişilerden risk taşımadığını göstermesinin isteneceğini kaydetmişti.

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