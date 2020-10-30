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30.10.2020 - 17:45 | | AA

Son dakika I İHA'lar deprem bölgesi üzerinde! Tarıyor...

Son dakika haberine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, TSK'ya ait İHA'lar ve 2 helikopter bölgede tarama çalışması yapması için görevlendirildi.

Son dakika I İHA'lar deprem bölgesi üzerinde! Tarıyor...
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti yapılması için çalışmalar sürüyor. Tarama çalışmalarına destek için TSK'ya ait İHA'lar da havalandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor" denildi.

MSB HELİKOPTER VE NAKLİYE UÇAĞI GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı da yürütülen çalışmalara helikopterler ve nakliye uçaklarıyla destek verildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Millî Savunma Bakanlığı’nda kriz masası oluşturuldu. TSK’ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkacak Hava Kuvvetlerimize ait 3 nakliye uçağının İzmir’e uçuşu planlanmıştır. Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır" denildi.

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    Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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