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17.05.2020 - 16:07 | | İHA

Son dakika I KKTC'de korkutan yangın! Türkiye harekete geçti

Son dakika haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan gelen son dakika bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüştüğü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmalarına destek verileceğini belirtti.

Son dakika I KKTC'de korkutan yangın! Türkiye harekete geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor.

Son dakika I KKTCde korkutan yangın Türkiye harekete geçti

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatan polis, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın bir süre kullanılamayacağını duyurdu.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den 2 helikopterin yola çıktığını söyledi. Yangının çok geniş alana yayıldığını belirten Oğuz, yangının nedeninin yüksek hava sıcaklıkları olabileceğini ve bölgede 3 farklı noktada yangın olduğunu söyledi.

Son dakika I KKTCde korkutan yangın Türkiye harekete geçti

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, KKTC BAŞBAKANI TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajını ileterek, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, KKTC Başbakanı Tatar’a Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kuruluşların yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

KKTC’de Tepebaşı bölgesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmalarına Mersin’den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri de katılırken, ikinci bir helikopter de Anamur’dan yola çıktı.

Son dakika I KKTCde korkutan yangın Türkiye harekete geçti

Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde için sıcaklık uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından bugün İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Elazığ başta olmak üzere bir çok ilde termometreler mayıs ayının en yüksek sıcaklığı gösterdi.
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