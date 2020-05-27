27.05.2020 - 12:54 |
Son dakika I Milli Savunma Üniversitesi'nde tercih tarihleri belli oldu
Son dakika haberine göre; Subay olma hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği "MSÜ Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu cevabını buldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır." denildi
AVM önünde oluşan uzun kuyruk pes dedirttiCorona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan fotoğraflandı.