Son dakika I MSB duyurdu! METİ timi yok etti

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit ederek imha etti.