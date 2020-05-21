21.05.2020 - 11:03 | | milliyet.com.tr
Son dakika I MSB duyurdu! METİ timi yok etti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde METİ timlerinin Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit ederek imha edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit ederek imha etti.