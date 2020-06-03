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03.06.2020 - 16:10 | | AA

Son dakika I ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın 09.00-23.59'da başvurularını tamamlama imkanı sağlandı" dedi.

Son dakika I ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Ayrıntılar birazdan...

Unkapanı Köprüsü korku saçıyor!Her gün binlerce kişinin kullandığı Unkapanı Köprüsü'nün alt geçidi dökülen betonları, kolonlarından çıkan korozyona uğramış demirleriyle altından geçen yaya ve araç sürücüleri endişelendiriyor. Alt geçidin çürümeye terk edildiğini, can güvenliği olmadığını söyleyen vatandaşlar, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.
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