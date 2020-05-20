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20.05.2020 - 12:00 |

Son dakika I 'Tanıyamadım sizi' deyince... Şaşkına çeviren telefon!

Son dakika haberine göre; Maltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, geçtiğimiz pazar günü çok ilginç bir telefon aldı. Kendisini arayan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Bakan Koca aslında Mazhar Alanson'u arayacaktı ancak numarayı yanlış çevirince karşısına muhtar Serkan Aslan çıktı.Serkan Aslan, yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu CNN Türk'e anlattı.

Muhtar Serkan Aslan telefonun çaldığını duydu ama açamadı. Bir süre sonra tanımadığı numarayı geri aradığında duyduğu ses karşısında şoke oldu.

Kulaklarına inanamayan muhtar Aslan, CNN Türk'e o anları şöyle anlattı:

''Telefonu elime aldığımda baktım çağrıya. Baktığımda geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek söyleyince ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum. 'Sesiniz tanıdık ama numaranız kayıtlı değil' dedim. 'Tanıyamadım sizi' dedim. 'Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' dedi. Bir an çok şaşırdım. Ben de 'Sayın Bakanım gerçekten siz misiniz?' dedim. 'Evet, benim' dedi. 'Sayın Bakanım beni mi aradınız' dedim. 'Evet sizi aradım' dedi. 'Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsünden Mazhar Bey'i aradım' dedi. 'Sayın Bakanım' dedim, 'Ben mahalle muhtarıyım. Ama ben çok mutlu oldum. İyi ki aradınız ' dedim. Hatta o an annem balkondaydı, eşim yanıma geldi. 'Gerçekten her akşam izlediğimiz bakan' dedi.''

Muhtar Serkan Aslan telefonda bir süre sohbet ettiği Bakan Koca'nın samimiyetinden etkilendiğini belirtirken, ''Anneme babama selamlarını ilettiğini söyledi, ellerinden öptüğünü söyledi. Bu gerçekten beni çok mutlu etti'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine muhtar Serkan Aslan'ı aradıMaltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, geçtiğimiz pazar günü çok ilginç bir telefon aldı. Kendisini arayan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Bakan Koca aslında Mazhar Alanson'u arayacaktı ancak numarayı yanlış çevirince karşısına muhtar Serkan Aslan çıktı.Serkan Aslan, yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu CNN Türk'e anlattı.
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