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21.05.2020 - 17:21 | | AA

Son dakika I Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulamaları açıkladı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve telefon uygulamalarına karşı uyararak dolandırıcı sitelerin ve uygulamaların isimlerini açıkladı.

Son dakika I Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulamaları açıkladı

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm'ün sosyal medyadan yaptığı son dakika paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır.

Resmi kaynağı olmayan *Saglikgovtr-destek, *E-kapim, *e-kapim-online,*e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.

Son dakika I Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulamaları açıkladı

Son dakika I Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulamaları açıkladı

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Son dakika I Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulamaları açıkladı

Son dakika I Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulamaları açıkladı

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