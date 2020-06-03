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03.06.2020 - 10:07 | | İHA

Son dakika I Sünnet düğünleri 1 yıl erteleniyor

Son dakika haberi... Düğün hazırlığı içerisinde olanların merakla beklediği "düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı henüz netlik kazanmazken, işletmeler corona virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak yeni döneme hazırlıklarını sürdürüyor. Kır düğününe talep patlaması yaşandığını belirten düğün salonu işletmecileri, birçok ailenin sünnet düğün tarihlerini 2021 yılının yaz sezonuna ertelediğini de açıkladı.

Son dakika I Sünnet düğünleri 1 yıl erteleniyor

Corona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarında mart ayından itibaren tarihleri belirlenen düğünler yaza ertelendi. Ancak yaz mevsimine girilmesi nedeniyle faaliyete geçecekleri gün netlik kazanmayan düğün salonları için düğün salonu işletmecileriyle birlikte gelin ve damat adayları da açılış için ön tarih bekliyor.

"ÇOK YOĞUN DÜĞÜN SEZONU YAŞAYACAĞIZ"

Kapalı alanlardaki düğünlerin iptal edilmesiyle birlikte kır düğünlerine talep patlaması yaşanmaya başladı. Düğün salonlarının açılış tarihinin açıklanmasıyla birlikte yoğun düğün sezonu yaşayacaklarını belirten Edirneli kır düğün salonu işletmecisi Serkan Üner, alana giriş yapan misafirlerin ateşinin ölçüleceğini ve el dezenfektanı ile birlikte maske dağıtılacağını açıkladı.

"EVLENECEK ÇİFTLER TELAŞLI, SÜNNET DÜĞÜNLERİNİN ÇOĞU GELECEK YAZ SEZONUNA ERTELENDİ"

Kişi kapasitesinin düşürüldüğünü ve masa düzenlemesinin sosyal mesafe kuralına göre yapıldığını söyleyen Üner, Kapalı salonlarda yapılacak olan düğünlerin iptal edilerek açık hava düğünlerine ilginin arttığını ifade etti. Düğün salonlarının açılış tarihinin net olmadığı için ön kayıt aldıklarını belirten Üner, “sünnet düğünleri çok acil gözükmediği için gelecek yıla erteleniyor ancak evlenme düğünlerinde telaş var. Nikahları yapılan çiftlerimiz bile var” açıklamasında bulundu.

DÜĞÜN SALONLARINDA HUMMALI TEMİZLİK VE AÇILIŞ HEYECANI

Edirneli kır düğün salonu işletmecisi Serkan Üner ve personeli, düğün salonunda hummalı temizlik çalışması başlattı. Masaları sosyal mesafe kuralına göre alana yerleştirdiler, alandaki ışıkları yenilediler ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdiler. Düğün salonu işletmecileri, iş yerlerinin açılacağı tarihi heyecanla bekliyor.

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