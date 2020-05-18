18.05.2020 - 13:47 | | AA
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde brifing aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi Jandarma Harekat Merkezi'nde faaliyetlerle ilgili brifing aldı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi, Jandarma Harekat Merkezi'nde, bölgelerin son durumunun değerlendirilmesi gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, ayrıca toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.
Dünyanın dört bir yanındaki müzisyenler, Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldiDünyanın dört bir yanından müzisyenler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında "Bu çalgı hangi Meclise girse, etrafına eğlence ve neşe saçar. Adı Cümbüş olsun" diyerek adını koyduğu, Cumhuriyetin ilk yıllarında icat edilip, önce yurt sonra da dünya çapında kabul gören Cümbüş, dünyanın dört bir yanında müzisyeni bir araya getirdi. Çalışma Cümbüş üretiminin dünyadaki tek patent hakkına sahip olan Zeynel Abidin Cümbüş firması tarafından yapıldı.