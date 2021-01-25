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25.01.2021 - 15:56 |

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakarete istenen ceza belli oldu

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Soylu'ya sosyal medyada hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakarete istenen ceza belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki fotoğrafı altına yorumda küfür eden şüpheli E.E. hakkında soruşturma tamamlandı. Sabah'tan Buse Pehlivan'ın haberine göre; hazırlanan iddianamede şüpheli için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

 

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