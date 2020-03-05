Son dakika... İdlib'den acı haber! 2 asker şehit oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz ifadelerine yer verildi.









Iğdır'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Karanın Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan baba ocağına acı haber verildi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Karanın Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Çocukları Fatih Kara'nın şehadet haberine Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş ve askeri yetkililerden alan Nazlı ve Asker Kara çifti, büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Kara çiftine olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. Şehit Fatih Kara'nın 3 kardeşinin bulunduğu ve ağabeyinin de Mersin ilinde polis olduğu belirtildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü konu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Enver Ünlü, "İdlibte devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Iğdırlı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Fatih Karanın şehit düştüğü haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize Allahtan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.







GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI



Gaziantep Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması şöyle:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz."