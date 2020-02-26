Son dakika: İki ilde 'koronavirüs' şüphesi

Soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran’a buradanda kara yoluyla Suriye’ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

ORDU

Japonya'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran E.K. (25), koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Gittiği Japonya’dan geçen hafta Ordu'ya dönen E.K. yüksek ateş şikayetiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. E.K., koronavirüs şüphesiyle Palyatif Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri ise Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bulunan bir sağlık ocağına gelen ve koronavirüs olmasından şüphelenilen İran uyruklu şahısta virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesinde bulunan 4. Nolu Sağlık Ocağına, İran uyruklu bir şahıs gelerek yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle doktora başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle hastaya gerekli tahliller ve testler yapıldı. Sonucun temiz çıkması rahat bir nefes aldırırken, Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin, bilgi kirliliği yaşanmaması için gün içinde konuyla ilgili açıklama yapılacağı ifade edildi.

MANİSA

En son Çinli bir grubu gezdirdiği belirtilen kadın rehber, yüksek ateş şüphesiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın bulunduğu bölümde önlem alındı. 'Koronavirüs' şüphesiyle acil servise kısa bir süre giriş ve çıkışlar kontrollü yapıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı. Yapılan kontrollerde, hastada koronavirüs bulgularına rastlanmadı. Hastanın özel servise alınarak tedavisine devam edileceği bildirildi. Söz konusu serviste de önlemlerin sürdürüleceği belirtildi. Hastane acil servisine giriş ve çıkışlar şu an kontrollü olarak yapılıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat tarihinde 24 yaşındaki kadın hasta, 1 gündür devam eden üşüme, titreme şikâyeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Bu sebeple Halk Sağlığı Merkezi hastadan test için örnek alınmasına gerek görmemiştir. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."