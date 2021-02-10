MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İlker Başbuğ darbe sözlerinden dolayı 'Şüpheli' olarak ifade verdi!
ABONE OL
10.02.2021 - 15:17 | | Damla GÜLER / İSTANBUL

Son dakika... İlker Başbuğ darbe sözlerinden dolayı 'Şüpheli' olarak ifade verdi!

Gelen bir son dakika haberine göre; Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” sözleri üzerine hakkında başlatılan soruşturmada, “Şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. İfadenin ardından basın açıklaması yapan Başbuğ, “Bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım” dedi.

Son dakika... İlker Başbuğ darbe sözlerinden dolayı 'Şüpheli' olarak ifade verdi!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bir gazeteye verdiği röportajda, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu” demişti. Başbuğ’un bu sözleri sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatmıştı. Başbuğ soruşturma kapsamında bugün adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Başbuğ, avukatı İlkay Sezer’in avukatının Twitter hesabından bir basın açıklaması yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İlker Başbuğ ifade verdi

 

Açıklamada kitabının 1961-1980 dönemini anlattığını söyleyen Başbuğ, “Bu kitap o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirilmektedir. 4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımıyla ilgili bir söyleşim yayınlandı. Bu nedenlerle bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sahte oturma izni operasyonu! 80 ilde inceleme başlatıldı

Son dakika... Sahte oturma izni operasyonu! 80 ilde inceleme başlatıldı

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

YÖK anket yapma ekranı 2021: YÖK anketi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖK anket yapma ekranı 2021: YÖK anketi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet