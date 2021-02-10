Son dakika... İlker Başbuğ darbe sözlerinden dolayı 'Şüpheli' olarak ifade verdi!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bir gazeteye verdiği röportajda, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu” demişti. Başbuğ’un bu sözleri sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatmıştı. Başbuğ soruşturma kapsamında bugün adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Başbuğ, avukatı İlkay Sezer’in avukatının Twitter hesabından bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada kitabının 1961-1980 dönemini anlattığını söyleyen Başbuğ, “Bu kitap o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirilmektedir. 4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımıyla ilgili bir söyleşim yayınlandı. Bu nedenlerle bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur” dedi.