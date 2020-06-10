Son dakika: İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemenin arkasında FETÖ'nün olduğunu ileri sürdü. Söz konusu düzenlemeye ilişkin önergesinin altında imzası bulunan 6 AK Parti milletvekili, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başbuğ hakkında 'hakaret ve iftira' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık, ikameti İstanbul'da olan Başbuğ'un şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için, İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

AK PARTİLİ VEKİLLERDEN SUÇ DUYURUSU

Avukat Hüseyin Aydın ve Muammer Cemaloğlu'nun AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ ve Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan ve Ahmet Müfit Doğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Başbuğ'un katıldığı televizyon programındaki beyanlarının düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği belirtilmişti.

Milletvekillerinin yasama faaliyetlerini özgürce yerine getirmesinin demokrasinin gereği olduğu bildirilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) direktifiyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan gazi Meclisimize ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük talihsizliktir. Milletvekillerinin yasama faaliyetlerinden dolayı suçlanması ancak antidemokratik rejimlerde ve vesayet düzeninin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olabilir. Şüphelinin bu doğrultudaki açıklamaları vesayet düzeninin özleminin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir."

FETÖ ile mücadele edenleri asılsız ithamlarla itibarsızlaştırmanın bu örgütle mücadeleye zarar verdiği belirtilen dilekçede, "FETÖ ile samimi mücadele iddiasında olan herkesin, FETÖ ile mücadeleyi zaafa veya akamete uğratacak davranışlardan özenle kaçınması milletimizin ortak beklentisidir." ifadesi kullanılmıştı.

Dilekçede ayrıca Anayasa Mahkemesinin örnek kararlarına yer verilerek, Başbuğ'un sözlerinin müvekkillerinin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu kaydedildi. Dilekçede Başbuğ hakkında "hakaret" suçundan soruşturma yapılarak kamu davası açılması istenmişti.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde ise "Şüphelinin konuşmasında yer alan ifadeler iftira suçunun unsurlarını ihtiva etmektedir. Şüpheli müvekkillerimizin yürüttükleri yasama faaliyeti nedeniyle FETÖ suç örgütünün siyasi ayağını oluşturduklarından bahisle suç duyurusunda bulunacağını ifade eden açıklaması ile atılı suçu işlemiştir." ifadesine yer verilmişti.

Dilekçede, Çiçek hakkında "iftira" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.