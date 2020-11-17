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17.11.2020 - 15:49 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İngiltere Kraliyeti'ne ait iki uçak Konya'da

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait iki Eurofighter Typhoon uçağının Konya'ya geldiğini bildirdi.

Son dakika... İngiltere Kraliyeti'ne ait iki uçak Konya'da

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait iki Eurofighter Typhoon uçağı, karşılıklı eğitimlerde bulunmak maksadıyla 16 Kasım 2020 tarihinde Konya’da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi. İngiltere’ye ait iki uçak ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar müşterek eğitimler gerçekleştirecek.

Son dakika... İngiltere Kraliyetine ait iki uçak Konyada

Son dakika... İngiltere Kraliyetine ait iki uçak Konyada

Son dakika... İngiltere Kraliyetine ait iki uçak Konyada

Son dakika... İngiltere Kraliyetine ait iki uçak Konyada


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