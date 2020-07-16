16.07.2020 - 10:23 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB'den peş peşe açıklamalar! Terör örgütüne darbe
Gelen son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan bir diğer son dakika haberine göre ise, Zeytin Dalı bölgesinde de 4 PKK'lı teröristin gözaltına alındığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek' denildi.
MSB'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA!
Bakanlıktan yapılan bir diğer son dakika açıklamasında ise, 'Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı' denildi.
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