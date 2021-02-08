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08.02.2021 - 17:14 | | milliyet.com.tr, AA

Son dakika... İSKİ duyurdu! İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi

İstanbul'da çarşamba günü Başakşehir ve Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde su kesintisinin yapılacağı duyuruldu. Son dakika açıklaması İSKİ tarafından yapıldı.

Son dakika... İSKİ duyurdu! İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılması nedeniyle 10 Şubat Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir Altınşehir, Güvercintepe, Kayabaşı mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotlarında, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacak.

Son dakika... İSKİ duyurdu İstanbulun 2 ilçesinde su kesintisi

Son dakika... İSKİ duyurdu İstanbulun 2 ilçesinde su kesintisi

'Alg patlaması' İzmit Körfezi'nin rengini değiştirdiİzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinde oluşan renk değişiminin alg patlamasından kaynaklandığı bildirildi.
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