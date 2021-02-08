Son dakika... İSKİ duyurdu! İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılması nedeniyle 10 Şubat Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir Altınşehir, Güvercintepe, Kayabaşı mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotlarında, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacak.



