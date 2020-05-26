Son dakika haberleri: İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

28 Şubat sürecinin bir numaralı ismi olarak bilinen Karadayı, 2013 yılında gözaltına alınmış, 2018 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapsa mahkum edilse de yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

1932 yılında Çankırı'da doğan Karadayı, 1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1989'da orgeneral olan İsmail Hakkı Karadayı, 1993 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 1994 yılında ise Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Karadayı, 28 Şubat sürecinin bir numaralı ismi olarak biliniyordu. Karadayı 1998 yılında emekli olmuştu.