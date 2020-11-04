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04.11.2020 - 12:17 | | AA

Son dakika... İstanbul için kritik mesai toplantısı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı.

Son dakika... İstanbul için kritik mesai toplantısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Umumi  Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile  bir araya geldi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan  çalışmaların yanı sıra sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi  ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirilecek.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, saat  14.00'te İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılacak basın açıklamasıyla  kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Yerlikaya, kamuda esnek çalışmaya geçilmesinin ardından bir süredir  özel sektör ve sanayi kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yürütüyordu.

 

 

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