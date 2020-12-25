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25.12.2020 - 00:01 |

Son dakika... İstanbul için peş peşe uyarılar!

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi geneli ve Kuzey Ege için uyarıda bulundu. Öte yandan Meteoroloji uyarısı sonrası İstanbul Valiliği de açıklama yaptı.

Son dakika... İstanbul için peş peşe uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün (25 Aralık perşembe) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) öngörülüyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, 'İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün (25 Aralık) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

Son dakika... İstanbul için peş peşe uyarılar

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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